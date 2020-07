450 Gläubige in Corona-Zeit bei Primiz

700 Gläubige wären geladen gewesen, als Pater Markus Buchmaier aus Sarleinsbach im Mühlviertler Dom in Niederkappel seine Primiz – also erste selbst zelebrierte Messe – feierte. „Dank der Lockerungen war es möglich, dass wir in Absprache mit der Diözese und Bezirkshauptmannschaft zumindest die Hälfte einladen konnten“, erzählen der 26-jährige Pater und die Verantwortlichen von der Pius-Bruderschaft, zu der er gehört.