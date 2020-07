FC Pinzgau verstärkt sich mit Ex-Profi Schubert

Er hat eine lange Reise hinter sich. Einst schaffte Lukas Schubert mit Grödig den Sprung bis in die Bundesliga, ehe ihn ein Herzmuskelleiden jäh bremste. Nach Stationen in Nordirland und den USA kehrte er 2018 an die alte Wirkungsstätte zurück. Grödig verlässt er nun mit der Aussicht, eventuell nochmals Profi zu werden.