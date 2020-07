Seit 40 Jahren Priester

Zusammen mit vielen Gläubigen beging er sein 40-jähriges Priesterdasein. Dabei wurden unter anderem Erinnerungen an die Weihe zum Diener Gottes sowie an seine erste Messe wach, die er im Juli 1980 ebenfalls in Mogersdorf gehalten hatte. Auch sein „Chef“, Bischof Stefan László, war damals zu Gast.