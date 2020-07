Keine Zwischenfälle rund um den Grand Prix

„Die umfassenden Vorbereitungen und Bemühungen aller Beteiligten sowie die Anpassungen diverser Einsatzpläne an die aktuellen Herausforderungen zeigen bislang ihre Wirkung. Doch auch wenn die Lage bisher sehr ruhig ist, so sind wir selbstverständlich auch weiterhin aufmerksam. Gemeinsam werden wir auch in der kommenden Woche alles daran setzen, um zum Erfolg dieser internationalen Großveranstaltung beizutragen“, so der stellvertretende Bezirkshauptmann und Leiter des Führungsstabes, Mag. Peter Plöbst.