Applaus für langersehntes Konzert-Comeback

Das vom barockversierten Gunar Letzbor sehr umsichtig und impulsiv geleitete Ensemble in der Besetzung Violinen, Viola, Violoncello, Theorbe, Orgel und Cembalo präsentierte sich in wunderbarer Intensität und harmonischer Einheit mit voller Klangvielfalt. Die sechs exponierten und abwechslungsreichen Sonaten aus „Encaenia musices“ von Weichlein sind reich an brillanter Thematik und geprägt von kadenzartigen Passagen, die den Instrumenten Variationsvielfalt ermöglicht. Die virtuosen Einfälle und überschwängliche Melodik der kurzweiligen barocken Musik begeistern und tendieren bereits zur klassischen Atmosphäre hin. Das Publikum genoss diesen erfreulichen Kulturabend und belohnte ihn mit tosendem Applaus.