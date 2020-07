70 Arbeiter räumen die Bahngleise frei

Helmut Windhager, Regionalleiter der ÖBB-Infrastruktur, und sein 40-Mann starker Trupp arbeiten mit Hochdruck an der Reparatur der Schienen im Gasteinertal. Diese sind seit einem Erdrutsch am Freitag in der Früh unpassierbar. „Zuerst kommt schweres Gerät von uns zum Einsatz. Später geht es an die Reparaturen der Elektroanlagen, sagt Windhager. Lokale Firmen wurden für zustätzliche Hilfe engagiert. Gesamt arbeiten an die 70 Personen, damit die Züge wieder schnell rollen können. “Ein Gleis wieder befahrbar zu machen hat oberste Prioäritat weil es sich um eine internationale Verbindung handelt, erklärt der Regionalleiter. Dies soll bereits am Sonntagabend der Fall sein. Um auch das zweite Gleis wieder in Betrieb nehmen zu können, dauert es nach Schätzung der ÖBB noch 10 bis 14 Tage.