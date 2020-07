Berittene Polizei: Neun Pferde an Serbien verkauft

Das im Frühjahr 2018 angaloppierte Projekt kam – trotz vieler positiv laufender Beispiele in anderen europäischen Großstädten – letztendlich ins Straucheln. Zu hohe Ausbildungskosten, Widerstand in Wien, Standortfragen etc. sorgten dafür, dass die Reiterstaffel in der Theresianischen Akademie nach einer Evaluierung gleichsam aus dem Sattel geworfen wurde.