Kommt ein Regenbogen-Zebrastreifen vors Landhaus?

Ob er in Linz für ähnlichen Wirbel sorgt, wie 2015 die gleichgeschlechtlichen Ampelpärchen, bleibt abzuwarten. Aber ein Hingucker ist der Regenbogen-Zebrastreifen, der bald auch in Linz auf den Asphalt gepinselt werden soll, garantiert. Auf Wunsch der Grünen soll der bunte Schutzweg an der Promenade vorm Landhaus ein sichtbares Zeichen für Vielfalt und gegen Diskriminierung von LGBTIQ-Personen (Lesben, homo-, bi-, und transsexuelle, intergeschlechtlichen und queere Menschen) setzen.