Gülcan Kamps: Freude über purzelnde Corona-Kilos

Seit fünf Wochen sage sie nun aber dem Speck den Kampf an, so die quirlige TV-Beauty weiter. Sport stehe nun ganz weit oben auf ihrer To-do-Liste: „Am Anfang habe ich mich mehr auf Cardiotraining konzentriert und werde jetzt Kraft- und Cardiotraining kombinieren. Danach Schnelligkeit und Flexibilität“, erklärte sie. Auch in Sachen Ernährung achtet die 37-Jährige mehr auf ihre Gesundheit. „Ich habe 50 Prozent mehr Gemüse in meinen Speiseplan eingebaut“, berichtete sie.