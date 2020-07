Es droht ein weiterer heftiger Unwetter-Tag

Blitze schlugen in Häuser ein

Im südoststeirischen Riegersburg schlug ein Blitz in das Dach eines Zweifamilienhauses ein und setzte es in Brand. Der 48-jährige Besitzer unternahm mit zwei Feuerlöschern erste Löschversuche, erlitt dabei eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde ins LKH Feldbach eingeliefert, wo er ambulant behandelt wurde. Die von Nachbarn verständigte Feuerwehr Riegersburg konnte den Brand rasch löschen. Auch in Mettersdorf am Saßbach und in Burgau schlugen Blitze in Gebäuden ein.