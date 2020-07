Mehr Kontrollen in neuem Problem-Park in Linz

Der Hessenpark ist nach verordnetem Alkoholverbot längst wieder eine „Insel der Seligen“. Am OK-Platz hat man die Situation mit einem privaten Securitydienst in den Griff bekommen, und am Südbahnhofmarkt ist es zumindest ruhiger geworden. Denn das bekannte Klientel – Obdachlose, Alkoholiker und Junkies – ist scheinbar in den benachbarten GWG-Park weitergezogen. Einige waren da schon immer, aber nun spitzt sich die Lage zu, zuletzt häuften sich die Beschwerden der Anrainer. Und die beschriebenen Zustände erinnern an die schlimmsten Zeiten im Hessenpark: Passanten werden beim Schlendern durch das Kleinod beschimpft und bedroht, abends wechseln Drogen ihre Besitzer, oftmals wird lauthals gefeiert, ab und an werden unerlaubt Schlafquartiere aufgebaut.