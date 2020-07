Geheimnis der fliegenden Schlangen enträtselt

Die im Süden und Osten Asiens vorkommenden Schmuckbaumnattern sind wahre Flugkünstler. Forscher des Institutes für Ingenieurwissenschaften und Mechanik an der Universität Virginia Tech in Blacksburg im US-Bundesstaat Virginia haben die Schlangen jetzt genauer unter die Lupe genommen und enträtseln können, wie die Tiere in der Luft die Balance halten.