Waldeck: Musikalischer Kampf für die neue Freiheit

Die Überthemen auf deinen Alben sind immer eher klassisch orientiert und behandeln gerne die Vergangenheit oder eine romantisierte Gegenwart. Passt deine Musik nicht zu Futuristischem?

(lacht) „In the long run, we are all dead“, hat der Ökonom John Maynard Keynes gesagt. Eine Science-Fiction-Platte ist nicht ausgeschlossen und der Song „Lost In Nevada“ basiert auf einer von mir vorgestellten Sternenlandschaft. Oder so wie im Film „2001: Odyssee im Weltraum“, wo sich ein Rad im Raumschiff dreht und im Original der „Donauwalzer“ dazugespielt wird. Bislang habe ich mich aber eher auf die Vergangenheit fokussiert. Ich habe lange überlegt, was die Aussage von „Grand Casino Hotel“ ist. Die Musik ist eigentlich komplett unpolitisch, weil sie sich oft dem Schönen oder einer bestimmten Epoche zuwendet. Mit dem Thema Freiheit ist das aktuelle Album aber nicht mehr ganz so unpolitisch. Die Lebensbereiche werden stetig enger und jeder lebt nur mehr in einer Filterblase, wo er zurückgeworfen bekommt, was er hören will. Deshalb ist „Grand Casino Hotel“ fast eine Art Gegenmodell, weil man etwas Freiheit oder Anarchie will. Ich habe das Gefühl, dass alles immer zugeschnürter wird und ich hätte gerne einmal die Nachricht „ein Verbot wurde aufgehoben“ in den Zeitungen gelesen. Insofern ist das hier nicht nur das filmischste, sondern auch das politischste Album.