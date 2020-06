Rollator-Opfer liegt seit Angriff von Frau im Koma

Der lebensgefährliche Zwischenfall hatte sich am 13. Juni gegen 23.15 Uhr im Hof eines Hauses in der Linzer Derfflingerstraße zugetragen. Steffen O. war dort zu Fuß mit dem Rollator unterwegs. Der 60-jährige Deutsche wurde offenbar plötzlich von einer Frau attackiert, die ihm die Gehhilfe wegtrat und seinen Rucksack durchsuchte. Steffen O. war jedoch so unglücklich mit dem Kopf voran auf den Asphalt aufgeschlagen, dass er ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitt und bewusstlos liegen blieb. Dieser Umstand dürfte die Attentäterin vertrieben haben.