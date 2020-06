„Krone“ Business Cup: Golfen mit Musik & Kulinarik

Gemeinsam mit Villacher Bier und Cavinnash lädt die „Kärntner Krone“ auch heuer wieder zum „Krone“ Business Golf Cup. Start der Turnierreihe ist am 3. Juli in Bad Kleinkirchhheim. Das zweite Turnier ist am 4. September im Golfclub Millstatt und das Finale am 25. September im Golfpark Klopeinersee.