Länder gegen Ministerium

In dem Brief an die grüne Verkehrsministerin Leonore Gewessler - der der „Krone“ vorliegt - äußern die drei zuständigen Landesräte der Ostregion ihre Sorge über Einzelgespräche des Ministeriums, welche sich „lediglich auf die Einführung des 3er-Tickets beziehen“. Weiter heißt es: „Diese Maßnahme soll keinesfalls alleine angedacht oder gar mit dem Jahr 2021 als einziges Produkt umgesetzt werden.“ Angesprochen werden auch Fragen der Einnahmenaufteilung, der Kapazitätserweiterungen und des Vertriebs. Man freue sich, hierzu weitere Gespräche führen zu können, steht abschließend. Genau diese Gespräche sind aber laut Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) ausgeblieben. „Trotz des eindringlichen Appells aus den Ländern jener Region, die mehr als die Hälfte des Öffentlichen Verkehrs in Österreich aufweist, hat es bis heute keine Reaktion der Ministerin gegeben. Im Gegenteil: Gewessler ist am 9. Juni im Alleingang an die Öffentlichkeit gegangen und hat verkündet, dass es zu einer baldigen Einführung des 1-2-3-Tickets kommen soll, aber nur des bundesweiten“, ärgert sich Dorner.