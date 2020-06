Neuer Zahnarzt für die Klagenfurter Innenstadt

Zeitgemäße Zahnheilkunde in historischem Gebäude

Am 1. Juli eröffnet Dalmatiner offiziell seine Ordination in der Wiener Gasse 10. Er übernimmt die Kassenstelle sowie das Team von Erhard Vogel, der sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete. Die 140 Quadratmeter große Praxis wurde komplett saniert und modernisiert. „Ich kann nun zeitgemäße Zahnheilkunde in einem historischen Gebäude anbieten“, freut sich der Zahnarzt, der Völkermarkt jedoch als Vertragskieferorthopäde erhalten bleibt. So wird Dalmatiner ab November auch in seiner „Zahnspangen-Ordi“ im GKK-Neubau behandeln.