James Cottriall: Soundtrack für den Neubeginn

Der Song „New Life“ ist nicht nur als Hymne und Motivationslied zu sehen für alle jene, die in den letzten herausfordernden Monaten Großartiges für die Allgemeinheit geleistet haben und jetzt nach einem optimistischen neuen Start suchen, sondern einfach auch James ganz persönliche Art und Weise „Danke“ zu sagen an all jene, die in Zeiten der Krise die Welt und die Gesellschaft zusammengehalben haben.