Klimaschutz für Österreicher an erster Stelle

Was das Klimavolksbegehren betrifft, so dürfe man nicht davon ausgehen - selbst wenn dieses nicht zum erfolgreichsten in der Geschichte wird - , dass die darin enthaltenen Forderungen nicht trotzdem in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. „Da haben Fridays for Future viel bewirkt“, und es gehe beim Kampf gegen den Klimawandel schließlich um die „Grundlagen unserer Existenz“. Dass dieser Kampf wegen Corona verschoben werden müsse, war laut SORA-Umfrage nur die Meinung von 18 Prozent, die hier zustimmend antworteten.