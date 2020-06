Leblose Frau aus brennender Wohnung geborgen

Feueralarm Donnerstagfrüh in Innsbruck! In einem Mehrparteienhaus in der Olympiastraße brach in einer Wohnung im vierten Stock aus derzeit noch unbekannter Ursache plötzlich ein Brand aus. Während ein Bewohner (71) von einem Nachbarn gerettet werden konnte, musste seine Lebensgefährtin (69), die bereits leblos am Boden lag, von den Einsatzkräften aus den Flammen geborgen werden.