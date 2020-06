Gast infiziert: Quarantäne-Flut nach zwei Feiern

Nach einem Monat kehrte das Virus nun in den Bezirk Melk zurück. Zwei Personen gelten als infiziert, ihre 34 Kontaktpersonen sind in Heimquarantäne, heißt es. Während die Zahl der Covid-Tests die 100.000er-Marke überstieg, gibt es in den Spitälern nur wenig zu tun: So liegen derzeit vier Covid-Kranke auf Normal- und weitere vier auf den Intensivstationen.