Sechs Mitarbeiter in Spital positiv getestet

„Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass das Virus noch immer höchst aktiv ist und die in den NÖ-Kliniken getroffenen Maßnahmen nach wie vor ein Höchstmaß an Prävention bieten. Wir ersuchen daher alle, die notwendigen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen an allen Klinikstandorten, wie das Desinfizieren der Hände und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, weiterhin einzuhalten“, so die Landesgesundheitsagentur.