Feuerwehr barg Kalbin aus 1,5 Meter tiefem Schacht

Das Unglück passierte in St. Kanzian: Mit dem Hinterteil voran fiel eine Limousin-Kalbin in einen rund 1,5 Meter tiefen betonierten Schacht. Sie konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien, deshalb alarmierte der Tierhalter die Feuerwehr. Bei dem Schacht dürfte es sich um einen alten „Eiskeller“ handeln, bei dem offensichtlich der Betondeckel unter der Last des Tieres nachgegeben hatte.