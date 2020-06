Deutscher Arsenal-Goalie: Das sah grausig aus

Maupays entschuldigt sich

Eine offizielle Diagnose gibt's nicht. Es ist aber zu befürchten, dass der Goalie sich einen Kreuzbandriss zuzog. Während Leno abtransportiert wird, zeigt er mit dem Finger auf Maupays. Der meinte nach dem Spiel: „Ich wollte Leno nicht verletzen. Ich bin gesprungen, ob vielleicht noch an den Ball zu kommen und als er gelandet ist, hat er sich am Knie verletzt. Also: Entschuldigung an das Team und an ihn.“