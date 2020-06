Corona: Neuinfektionen in acht Bundesländern

52 Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden österreichweit registriert worden. In acht der neun Bundesländer wurden neue Fälle gemeldet, lediglich in Vorarlberg wurde im 24-Stunden-Vergleich keine Neuinfektion festgestellt. Die meisten Neuerkrankungen gab es in Wien, hier waren es 31.