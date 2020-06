KW 25 - die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche

We Were Promised Jetpacks - Out Of Interest EP

Wir drehen die Uhren kurz eineinhalb Jahre zurück. Mit ihrem Viertwerk „The More I Sleep The Less I Dream“ hatten die Schotten We Were Promised Jetpacks ihr bislang dunkelstes und melancholischstes Album veröffentlicht. Durchzogen von sehr viel Herzschmerz, Post-Punk und etwas The Twilight Sad wagten sich die Edinburgher tiefer denn je in den See der Entrücktheit. Ursprünglich hat man mehr Songs geschrieben, als auf dem Album landeten. Die dieser Tage erscheinende EP „Out Of Interest“ verinnerlicht fünf solcher Stücke, die es aus unterschiedlichen Gründen doch nicht auf die Full-Length geschafft haben. Besonders eindrucksvoll gelingt die düsteren Nummern „When Getting Lost“ und „Impossible“. So leiden eben nur Schotten nach wochenlangem Regenfall. Ohne Bewertung