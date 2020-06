Auf Weltreise in den Hohen Tauern

Dürrenfeld: Unwirkliche Mondlandschaft wie in der Sahara. Zwischen dem Kals-Matreier-Törl-Haus und der Sudetendeutschen Hütte verläuft der Sudetendeutsche Höhenweg: Ein Aussichtspfad, der westlich der Kendlspitze (3.085 m) plötzlich von lieblich-grünen Bergwiesen in ein fast ödes Braun übergeht. Eine wüstenartige, bizzare Landschaft umgibt die Wanderer. Auf circa einer Stunde Weglänge taucht man in eine staubtrockene Urlandschaft ein. Fast wie in der Hamada der Sahara.der