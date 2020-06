Filmreifer Geldtransport-Raub mit Millionenbeute

Der Coup in der Linzer Innenstadt hat das Zeug zum Filmstoff. Ein Geldtransport der Post wird vor einem Nachtclub überfallen. Der Fahrer wird gefesselt, der Beifahrer mit einer Pistole bedroht und geschlagen. Er muss das Fahrzeug an den Stadtrand chauffieren, dort die Beute, über 2,1 Millionen Euro, in eine Sporttasche füllen. Die Räuber flüchten.