„Wir werden für das Publikum fit sein“

„Vielen Dank, dass Sie da sind, es ist so schön, wieder zurück zu sein“, rief Chefdirigent Markus Poschner seinen Musikern bei der ersten Probe im Musiktheater nach dem Lockdown enthusiastisch entgegen. Mit einem Meter Abstand wurde Beethovens 7. Sinfonie gespielt, Masken waren freiwillig, Plexiglasscheiben werden nicht verwendet, nachher wurde alles desinfiziert: „Uns wurde der Boden unter den Füßen weggezogen, da stürzt man früher oder später in eine Sinnkrise. Wir leben hierfür. Daher ist es schön, dass wir von den Maßnahmen her nicht überreguliert werden. 100 Prozent Sicherheit gibt es ohnehin nicht, aber es muss ein kalkulierbares Risiko bleiben“, so Poschner. Der auch Musiker hat, die sich Sorgen machen: „Wir finden Lösungen, Gefährdete sitzen besonders geschützt oder werden so eingeteilt, dass das Risiko geringer ist.“