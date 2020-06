„Pickerl“ für Hörschinger Freiluftkartbahn fehlte

Zukunft ungewiss

Nachdem für den Verein auf Nachfrage das Kapitel ohnehin abgeschlossen ist, die motorsportbegeisterten Mitglieder an Wochenenden nun nach Bad Fischau oder Dresden übersiedeln, stellt sich eigentlich nur noch die Frage, ob das 6000 m² große Areal in der Haidstraße in Hörsching künftig weiter als Freiluftkartbahn genutzt werden wird, oder nicht? „Status Quo ist, dass es hierfür bisher noch keine Entscheidung gab, da dies vom Grundstückseigner, einem Hörschinger, abhängig ist“, so Salhofer.