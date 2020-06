Ausgeprägte Pädophilie bringt Arzt in die Anstalt

Seine Pädophilie ist so stark ausgeprägt, dass, laut Gutachten, zu befürchten ist, dass er sich neuerlich an Kinder vergreift. Deshalb muss ein Urologe aus Oberösterreich nicht nur 13 Jahre hinter Gitter, sondern wurde mit dem – nicht rechtskräftigen – Urteil, wie berichtet, auch in eine Anstalt für geistig Abnorme eingewiesen.