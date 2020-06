Rekordmeister Rapid ist der Sieger der Runde

Mit den Toren geizten die Klubs in der 27. Runde der Fußball-Bundesliga gehörig. Einzig der LASK feierte mit einem 4:0-Erfolg über Sturm Graz einen Kantersieg. Der große Sieger der Runde ist aber Rapid. Die Kühbauer-Elf gewann in Hartberg mit 1:0 und nützte so den „Umfaller“ von Serienmeister Salzburg aus. Die Mozartstädter kamen in Wolfsberg über ein 0:0 nicht hinaus. Die Bundesliga-Analyse mit Experte Oliver Lederer und Marco Cornelius.