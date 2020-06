LASK hat Einspruch gegen Liga-Urteil eingebracht!

Der LASK hat fristgerecht Einspruch gegen die Bestrafung durch den Bundesliga-Senat 1 eingelegt! Das gab Klub-Präsident Siegmund Gruber am Mittwoch in einem Sky-Interview bekannt. Die Linzer hatten am 28. Mai neben einer Geldstrafe einen Sechs-Punkte-Abzug auferlegt bekommen, weil sie in der Coronavirus-Pause verbotenerweise Mannschaftstrainings durchgeführt hatten. Nun ist das Protestkomitee am Zug, das im Laufe der kommenden Woche tagen wird ...