Roland Neuwirth: „Haben eine einzigartige Kultur“

Extremschrammeln und Streichquartett sind natürlich zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Gibt es irgendwo aber trotzdem ein paar Parallelen, die du ziehen kannst?

Ich finde, dass das Schrammelquartett das Wohnzimmerkonzert des Wieners ist. Es ist an sich schon was Elitäres, denn im Heurigen siehst du nur mehr die Quetschen alleine und der Refrain wird einstimmig mitgegrölt. Das ist alles falsch! Die Wiener Musik ist mindestens zweistimmig. Vielen ist das egal, aber ich bin ohnehin nicht jedermanns Sache. (lacht) Mir ist es einfach nicht egal. Die Wiener Musik ist so reichhaltig, so ein riesiges Genre vom einfachen G’stanzl bis zum symphonischen Walzer. Ich bin der, der das Wienerlied und die Wiener Musik teilweise in die heutige Zeit geführt hat. Da ist mir zum Glück was gelungen, denn es hätte auch in die Hose gehen können. Mich hat neben Jimi Hendrix die Nagl Maly genauso interessiert. Sie haben beide den Blues, obwohl das eine mit dem anderen nichts zu tun hat.