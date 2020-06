„Friedrich-Happ-Weg“ zu Ehren des Zoo-Gründers

Es sind nur ein paar Meter - für seine Familie aber bedeutet es viel: Seit Dienstag heißt das Straßenstück zwischen Lendkanal und Minimundus-Parkplatz Friedrich-Happ-Weg, feierlich eingeweiht von der Klagenfurter Stadtpolitik. „Man kann kein Gedächtnis an einen Menschen kaufen“, sagt Helga Happ, die seit dem Tod ihres Mannes Friedrich, vor mittlerweile 20 Jahren, das Unternehmen führt. „Der Gründer unseres Zoos geriet mit der Zeit leider etwas in Vergessenheit. Ich bin sehr glücklich, dass man sich nun mit einem Straßennamen wieder an Friedrich erinnert!“