Mann schoss sich mit Nagelpistole in die Hand

Ein 26-jähriger ungarischer Staatsangehöriger aus Linz führte am 16. Juni 2020 um 10:40 Uhr in der Lagerhalle einer Firma in Weißkirchen Umspulungsarbeiten von Kabeln in der sogenannten Kabelmat-Maschine durch. Er versuchte ein loses Kabelende mit einer Druckluftpistole auf einer Holztrommel zu befestigen.