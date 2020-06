Renault „zu Besuch“! Erster „Donner“ über dem Ring

Die heiße Phase beginnt! Mercedes rund um Weltmeister Lewis Hamilton schüttelte den „Corona-Rost“ zuletzt in Silverstone von seinen Boliden, testete mit einem 2018er-Auto. Ferrari will dem Duo Sebastian Vettel und Charles Leclerc demnächst daheim in Italien in Fiorano Fahrpraxis geben. Und auch Renault zieht nun nach. Die Franzosen nutzen dabei gleich die Gelegenheit und sammeln direkt am Red Bull Ring, wo die Corona-Saison der Formel 1 mit dem Doppelpack am 5. und 12. Juli starten wird, wichtige erste Eindrücke.