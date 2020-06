Brennender Traktor fing plötzlich zu hupen an

Gegen 10.20 Uhr nahm der Mann ein Hupen aus dem Stall wahr und eilte sofort hin. Dabei stellte er fest, dass es der Traktor war, der aber bereits in Flammen aufging. Bei dem Gefährt war es offensichtlich zu einem technischen Defekt gekommen, in Folge auch zu einer starken Rauch- sowie Brandentwicklung. Der Angestellte versuchte das Feuer zu löschen, klemmte die Batterie ab und verständigte über Notruf die Feuerwehr, die das beschädigte Fahrzeug in weiterer Folge aus dem Stall heraus auf eine Wiese zog. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen die FF Moosburg, Tigring, Wölfnitz, Seigbichl und Glanegg mit insgesammt 9 Einsatzfahrzeugen und 70 Mann.