Statistiker unterwegs: Umfrage für den Mikrozensus

Teilnahme ist verpflichtend

Es vergeht kaum eine Woche, wo man nicht übers Telefon oder Internet gebeten wird, an einer Umfrage teilzunehmen. Viele sind verärgert und legen sofort auf. Wenn Ihnen aber ein Brief von der Statistik Austria ins Postfach flattert, sollten Sie ihn nicht wegwerfen. Die Teilnahme an diesen Befragungen ist nämlich verpflichtend.

Vor zwei Jahren hatte ein Klagenfurter sich geweigert und prompt 290 Euro Strafe zahlen müssen. An diesen Fall haben sich Leser erinnert und bei der „Kärntner Krone“ nachgefragt, ob man die Befrager auch jetzt – in Coronazeiten – ins Haus lassen muss.