Demos als „Härtetest“ für Impfbereitschaft

Viele schließen daraus, dass man keine Impfung braucht

„Ich bin in großer Sorge!“, so der Experte. Kunze: „Entscheidend für die Bereitschaft, sich gegen das Virus zu schützen, wird der Ausgang des weltweit größten epidemiologischen Experiments aller Zeiten sein. Ich meine die vielen Demos. Da tummeln sich 50.000 Menschen auf engstem Raum. Würde man als Wissenschafter so einen Test anregen, landete man bestimmt in der Psychiatrie. Falls jedoch nichts passiert, schließen viele daraus, dass man keine Impfung braucht. Tritt eine Katastrophe ein, wird das bald sein. Noch vor der Entwicklung des Impfstoffes.“