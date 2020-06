Der Ex-Sturm-Star wurde zum Einsiedler

Nach der Corona-Pause geht’s auch in der Türkei wieder los. Mittendrin statt nur dabei ist Ekrem Dag. Der Steirer, Co-Trainer von Başakşehir, mischt mit dem Hauptstadtklub um den Meistertitel und in der Europa League mit. „Wir sind punktegleich mit Leader Trabzonspor, haben das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Kopenhagen 1:0 gewonnen“, sagt Dag, der die letzten Monate im Trainingsgelände in Istanbul zubrachte.



Im Privatjet

Mutterseelenallein, wie ein Einsiedler hauste er dort. „Der Klub hat sich darum gekümmert, dass ich mit Essen versorgt war“, erzählt der Ex-Sturm-Star, der mittlerweile jeden Winkel im Trainingszentrum kennt. „Es ist ein weitläufiges Areal, aber ich hab viel Zeit gehabt.“



Fad ist dem 39-Jährigen in all den Wochen als Eremit nie geworden. Österreichs Ex-Teamspieler trieb seine Trainerausbildung voran, büffelte bei einer Online-Schule.

Und analysierte für seinen Chefcoach die nächsten Gegner. „Am Samstag wartet mit Alanyaspor gleich ein harter Brocken“, sagt Dag, dessen Klub für die Auswärtsspiele Privatjets chartert. „Wie in Österreich sind auch die Bestimmungen hier sehr rigoros, wir kontrollieren rund um die Uhr.“