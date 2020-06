Zahl der Spitalspatienten in Österreich gesunken

Die Zahl der Corona-Patienten, die in Österreichs Spitälern behandelt werden müssen, ist im 24-Stunden-Vergleich leicht gesunken. Bisher gab es in Österreich knapp mehr als 17.000 positive Testergebnisse. Mit Stand 9.30 Uhr sind österreichweit 673 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 15.910 sind wieder genesen.