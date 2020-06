F1: Ferrari sieht sich in „schwieriger Situation“

Der Weltmeister macht den Anfang - als erstes Team testet Mercedes ab heute zwei Tage lang in Silverstone für den Saisonstart am 5. und 12. Juli in Österreich. Als erster Herausforderer der „Silberpfeile“ im Kampf um den WM-Titel sieht sich Red Bull Racing. Bleibt daher die Frage: Welche Rolle wird heuer Ferrari spielen? Laut Selbsteinschätzung befindet sich das Team in einer „schwierigen Situation“.