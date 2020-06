Raimund Theater bleibt dieses Jahr geschlossen

Das Opernhaus der Vereinigten Bühnen Wien startet mit der Spielzeit 2020/21 in seine bereits fünfzehnte Saison. Im Theater an der Wien findet die Eröffnung mit „Zazà“ am 16. September und in der Kammerper mit „Bajazet“ am 26. September wie geplant statt. Und im Ronacher wird ab 24. September wieder Andrew Lloyd Webbers Kultmusical „Cats“ gezeigt.