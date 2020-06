Erobert sich der Wolf nun neue Regionen?

„Da, da is´er, film hin!“, hört man zwei junge Männer auf einem Video rufen, das in der Nacht auf Sonntag von zwei Brüdern aufgenommen wurde. „Erst dachten wir, es sei ein Hund, aber dann war sofort klar, dass es ein Wolf ist“, so Christoph Danzer (23) über den Moment, den sein Bruder Michael (17) mit dem Handy beim Güterweg Mairhof in Kirchham - Bezirk Gmunden - festgehalten hatte.