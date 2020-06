Nach „Luder“-Sager: „Rosa Handtaschl“ für Geisler

Das „Frauennetzwerk Medien“ verleiht dem Tiroler Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler nach seinem „Widerwärtiges Luder“-Sager den Negativpreis „Rosa Handtaschl“ für sexistische Äußerungen von Personen des öffentlichen Lebens. In einer Aussendung am Montag legte das Frauennetzwerk Geisler „dringend eine Nachschulung in respektvollem Umgang mit Frauen, die sich kritisch äußern“, nahe.