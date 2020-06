Dornbirner landen „süßen“ Trainer-Coup

Die Corona-Krise spielte für Dolce eine entscheidende Rolle bei seinem Wechsel ins Ländle. „Was in diesen Monaten aufgrund des Corona-Virus passierte, hat mich sehr zum Nachdenken angeregt“, erklärt der Neo-Trainer, der bei der Europameisterschaft 2006 zum Spieler des Turniers gewählt wurde. „Ich sah in diesem Moment keine friedliche und zuversichtliche Zukunft in Italien.“