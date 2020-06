Busfahrer und Schülerin aus Linz positiv getestet

Neue Mittelschule betroffen

Bereits abgeschlossen sind die Gesundheitschecks an der Volksschule in St. Georgen an der Gusen. Neben der ursprünglich positiv getesteten Schülerin waren auch ihre beiden Geschwister infiziert. Die Testungen bei neun Lehrern und 70 Mitschülern verliefen alle negativ, sie bleiben dennoch 14 Tage in häuslicher Absonderung.