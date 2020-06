„Habe geweint, als ich das Video sah“

„Kampf der sozialen Gerechtigkeit“

Dass die Zustände in Österreich und in den USA nicht vergleichbar sind, da sind sich Ngosso und Reinhard Schnakl, der im Innenministerium unter anderem für die Personalentwicklung bei der Polizei zuständig ist, einig. Einerseits hat das mit den gesellschaftlichen und rechtlichen Bedingungen zu tun, erklärt Schnakl: „Wenn Sie in den USA mit dem Fahrzeug unterwegs sind und von der Polizei angehalten werden, wissen Sie, dass Sie die Hände auf das Lenkrad legen müssen und nicht aussteigen dürfen, und dass die Polizei dort viel eher mit gezogener Waffe einschreitet“. Nicht nur, dass viel mehr Menschen Waffen tragen und sich das auf einsatztaktische Konzepte auswirkt, auch die Ausbildung der Polizisten ist in den USA nicht bundesweit einheitlich, und Sherriffs werden dort gewählt. All das ist in Österreich anders, so Schnakl. Ngosso ergänzt: Was in den USA passiert, sei auch „gewissermaßen ein Kampf der sozialen Gerechtigkeit“, denn die Geschichte der schwarzen Community sei dort eine ganz andere.