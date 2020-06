Zehn tote Ziegen auf Alm: Wieder Wolf am Werk?

„Niemand unternimmt etwas“

Doch heuer kam es anders: Über die Hälfte der Tiere liegen nun bei der AGES in Innsbruck, statt in Kirchdorf auf der Alm. Die Kadaver werden dort untersucht, um herauszufinden, wer oder was die Tiere ums Leben brachte. Für Sammer ist die Situation kaum zu ertragen: „Ich frage mich“, sagt der 56-Jährige mit bebender Stimme, „was wäre im Land Tirol los, wenn Hunde zu Tode gehetzt werden?“